Für den 49-Jährigen geht es in Leipzig auch um Punkte für das Weltcupfinale. Ahlmann hat 28 Punkte gesammelt und durchaus Chancen, sich für das Weltcupfinale Mitte April in Riad (Saudi-Arabien) zu qualifizieren. Leipzig ist die elfte Etappe von 14. Weltcup-Stationen.

"Das ist eine ganz gute Quote", sagt Wulff, der sich unter anderem auf Kevin Staut (Frankreich/4. im Weltcup-Ranking), Peder Fredricson (Schweden/Silber bei Olympia in Tokio) und Kevin Start Frankreich (4.), Schwede Frederiksen Silber Tokio im Einzel und Martin Fuchs (Schweiz, Sieg 2022 in Leipzig) freut. Die Elite der deutschen Reitsportszene und internationale Stars werden um insgesamt 630.000 Euro Preisgeld kämpfen - 30.000 Euro mehr als bei der 25. Auflage.