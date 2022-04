Das Barrierenspringen steht bei der Tierschutzorganisation PETA Deutschland e. V. in der Kritik. Referentin Jana Hoger erklärte Sport im Osten: "Es zielt darauf ab, Pferde an- und über das Maximum ihrer Leistungsmöglichkeiten zu bringen. Hierbei wird gezielt in Kauf genommen, dass den Tieren aufgrund der Höhe der Hindernisse Schmerzen zugefügt werden, sie die Sprünge reißen und im schlimmsten Fall auch in Lebensgefahr geraten, wenn die sensiblen Beinsehnen oder -knochen verletzt werden oder brechen."



Über den mit 15.000 Euro dotierten Wettbewerb sagte Hoger: "Sobald menschliche Interessen und auch die Aussicht auf Profite im sogenannten Pferdesport eine Rolle spielen, besteht immer auch die Gefahr, dass unerlaubte, tierquälerische Praktiken verwendet werden. Leider passiert dies häufig hinter verschlossenen Türen." So bekomme von dem massiven Leid, welches den Tieren angetan werde, häufig kein Mensch etwas mit, so Hoger.