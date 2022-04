Preisgelder für Will, Kühner und Nieberg

David Will und "C Vier" legten in der ersten Runde einen 1A-Ritt hin, beim dem eine Oxerstange wackelte, aber nicht fiel. Sie waren eines von sieben Paaren, die im ersten Durchgang fehlerfrei blieben. Und auch in Runde zwei ballte Will jubelnd die Faust. Einen Oxer hatte er soweit seitlich angerissen, dass dem Publikum der Atem stockte. Das Fähnchen rechts wackelte.

Gerrit Nieberg und der elfjährige Wallach "Ben" patzen zweimal in Runde eins. Nieberg, der als Fünfter als bester Deutscher Starter in den Finaltag gegangen war, scheiterte in der zweiten Runde einzig am finalen Oxer. Bildrechte: IMAGO / Stefan Lafrentz

Bitter: Beim in München geborenen Max Kühner, der seit 2015 für Österreich startet, und "Elektric Blue P" gab je Durchgang einen Fehler, erst am Finaloxer, dann an einem Steilsprung (15 Fehlerpunkte insgesamt).

Philipp Schulze Topphoff und seine zwölfjährige in Westfalen gezogene Stute "Concordess" wurde ein Abwurf zu Beginn einer Kombination zum Verhängnis. Das Paar, das auf Rang 14 in den Wettbewerb gestartet war, kassierte zudem zwölf Fehlerpunkte im zweiten Durchgang.

Ehning verzichtet nach schrecklichem Start

Christian Kukuk und "Checker", die nach den zwei Qualifikationsprüfungen auf Rang 23 gelegen hatten, rissen erst einen Steilsprung, dann kamen in der zweiten Runde neun weitere Fehlerpunkte dazu. Für den dreimaligen Weltcup-Sieger Marcus Ehning mit "Calanda" lief es denkbar schlecht, als bei den ersten zwei Hindernissen Stangen fielen. Ehning, als 17. ins Finale gegangen war, verzichtete auf eine Fortsetzung des Parcours. Bildrechte: IMAGO/Stefan Lafrentz