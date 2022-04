McLain Ward (USA) und "Contagious" gingen aus dem mit insgesamt 150.000 Euro dotierten Wettbewerb als Sieger hervor. Von drei fehlerfreien Paaren im Stechen waren sie mit 44,03 Sekunden am schnellsten. Dahinter folgten zwei Briten: Harry Charles mit "Romeo 88" (47,14) und Jack Whitaker mit "Equine America Valmy de la Lande" (48,66).

Gerrit Nieberg und der elfjährige Westfalenwallach "Ben" wurde ein Abwurf an einem Steilsprung zum Verhängnis. Das Paar, das am Donnerstag in der Zeitspringprüfung Platz sechs belegt hatte, kam dank einer guten Zeit noch auf Platz elf.