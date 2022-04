Reitsport | "Partner Pferd" in Leipzig Fuchs mit "Chaplin" beim Auftakt im Springreiter-Finale schneller als Will und Nieberg

Für die Springreiter-Elite der "Partner Pferd" in Leipzig ist es am Donnerstag (07.04.2022) erstmals gegen die Zeit gegangen. Die erste von zwei Zeitspringprüfungen hielt für die 35 Starter einen herausfordernden Parcours aus Oxern, Steilsprüngen und Triplebarre bereit. Die 1,60 Meter hohen Hindernisse absolvierten Martin Fuchs und der 15-jährige "Chaplin" aus der Schweiz am schnellsten. Mit David Will und Gerrit Nieberg landeten zwei deutsche Reiter unter den besten sechs Teilnehmern.