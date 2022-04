Sport im Osten: Tino Bode, wie wichtig ist Ihnen ein Start bei der Pferdemesse in Leipzig?

Tino Bode: Ich fahre bewusst diese Qualifikationsprüfungen an und versuche, dort Punkte zu sammeln. Das ist mir in den letzten Jahren gut gelungen. Es ist schon immer ein Ziel. Die Partner Pferd ist unser Highlight.

Wie liefen die Vorbereitungen? Gibt es da Besonderheiten vor dem letzten Springturnier in einer Halle?

Die Pferde sind gut in Schuss. Sie springen gut. Die Pferde werden wie immer gepflegt, gefüttert und geputzt. Die Pferde, die in Leipzig gehen, haben wir draußen noch nicht gesprungen. Sie springen noch in der Halle.

Sie sind Springreiter, aber nicht nur das!

Ich mache so ziemlich alles. Ich bin Pferdewirtschaftsmeister, habe Besamung und Fahrlehrgänge gemacht. Ich bilde im Springen aus und der Hufbeschlag ist dazugekommen.

Die nächste Turniersaison steht an, in der Sie wahrscheinlich nonstop im Sattel sitzen. Was macht Ihnen am meisten Spaß?

Ich kann mich nicht festlegen. Ich reite gern. Ich fahre gerne Kutsche. Ich bin gern Schmied oder Handwerker. Alles, was mit dem Pferd zu tun hat, mache ich gerne.

Wann ist die Liebe zu Pferden entstanden?

Ich habe einen guten Freund aus meiner Heimat. Sein Vater hatte Shetlandponys. Damit haben wir angefangen – als wir im Kindergarten waren, ging es los. Ich hätte beruflich für meine Eltern eher Handwerker werden sollen. Ich hatte aber immer schon meinen eigenen Kopf und habe mich durchgesetzt.

Dass ein Reiter seine Pferde selbst beschlägt, gibt es eher selten.

Ich war jahrelang im Landgestüt. Das hat sich aufgelöst. Dann habe ich nach etwas Neuem gesucht und hatte das im Hinterkopf. Ich habe ab und zu die Hufe ausgeschnitten oder Eisen draufgenagelt. Es hat mich immer schon fasziniert. Dann hat sich vor drei Jahren über einen guten Freund die Chance ergeben.

Und müssen Sie bei Turnieren auch kurzfristig anderen Reiterinnen und Reitern mit den Pferden helfen?

(Lacht) In der Szene bleibt nichts geheim. Jeder weiß inzwischen, was los ist. Mittlerweile habe ich das Werkzeug im Lkw.

Inwiefern wird der Mittwoch mit der Anreise und dem Start beim Partner-Pferd-Cup (Springprüfung mit Stechen) für Sie ein stressiger Tag?

Wir reiten ja nur zweimal. Ich habe es immer so gehandhabt. Leipzig ist fast ein Katzensprung Ich reite "Mont Blanc" in der Einlaufprüfung und den "Chicago" dann im Finale. Bis jetzt ging das immer gut auf. „Chicago“ ist sehr zuverlässig und immer für eine Nullrunde gut.