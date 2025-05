Fünf weitere goldene Edelmetalle bei Europameisterschaften sowie bahnbrechende 17 Weltrekorde runden ihre eindrucksvolle Laufbahn ab. Bis heute ist sie die erfolgreichste deutsche Leichtathletin bei olympischen Spielen. Anlässlich des 50. Jubiläums ihres Doppelsiegs in München wurde sie 2022 mit dem Pegasos-Preis in der Kategorie "Legenden des Sports" ausgezeichnet

Trotz ihrer außergewöhnlichen Leistungen begleitete die Karriere der studierten Sportwissenschaftlerin stets ein negativer Beigeschmack: Nicht erst seit ihrer Aufnahme in die "Hall of Fame" des deutschen Sports 2011 wurde Stecher mit Dopingvorwürfen konfrontiert. Ihr 2002 verstorbener Trainer Horst-Dieter Hille gab zu, auf Anweisung der DDR-Sportführung Anabolika an Athleten verteilt zu haben. "Ich kann das nicht mehr hören! Eine Aufarbeitung nach den Unterlagen betraf immer nur die damalige DDR und nicht die BRD. Inzwischen steht aber auch fest, dass Doping in der BRD stärker praktiziert wurde, als bisher bekannt. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen", betonte sie bereits vor zehn Jahren.

Nach Olympia 1976 in Montréal beendete Stecher ihre Karriere. "Vielleicht etwas zu früh", wie sie später wissen ließ: "Doch das war damals so. Du wolltest nicht nur Sport machen, sondern wolltest richtig im Leben stehen". Nach ihrer Karriere arbeitete sie zunächst als Sportlehrerin im Hochschuldienst. Im wiedervereinigten Deutschland dann später als Angestellte im Studentenwerk sowie für die Anti-Doping-Kommission des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV).



Ihren 75. Geburtstag feiert die in Nordsachsen geborene Stecher "in Etappen, weil der Montag nicht der ideale Tag zum Feiern ist". Wie zu ihren aktiven Zeiten wird mit Freunden und Familien der Staffelstab weitergegeben. In fünf Jahren ist bereits die Chance zur nächsten großen Party, "wenn wir gesund und fit bleiben. Wollen wir es hoffen, dann ist es nicht die Frage", sagte die einstige Spitzenathletin anlässlich ihres Ehrentages im Interview mit MDR SACHSEN.