"Ich bin glücklich, am Ende die zwei Hundertstel ins Ziel gerettet zu haben", sagte Langenhan: "Aber das Beste ist das Mannschaftsergebnis. Felix auf drei, ich auf eins, besser kann eine Saison in Lillehammer, wo wir uns sonst immer schwergetan haben, nicht losgehen." Schon am Sonnabend hatten Julia Taubitz und das Doppel Toni Eggert/Florian Müller gewonnen und dem neuen Bundestrainer Patric Leitner damit einen herausragenden Einstand beschert.