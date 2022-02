Ist das bitter: Rennrodlerin Julia Taubitz muss ihren Traum vom Olympia-Gold im Einzelwettbewerb begraben. Nachdem die 25-Jährige vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal im ersten Lauf Bahnrekord fuhr und in Führung lag, konnte sie im zweiten Durchgang den Schlitten in Kurve 13 nicht mehr kontrollieren und stürzte.

Zwar schlitterte Taubitz noch ins Ziel, mit 1,595 Sekunden Rückstand ist sie aber in den restlichen zwei Läufen am Dienstag (8. Februar) absolut chancenlos. Bundestrainer Norbert Loch meinte danach: "Sie ist erst mal am Boden zerstört und mental down." Taubitz blieb unverletzt, wollte aber nicht sprechen.