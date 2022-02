Nach Bronze in Pyeongchang haben sich die Doppelsitzer Eggert/Benecken in Peking mit Silber belohnt. Nach zwei Läufen mussten sich die Thüringer nur den Landsmännern aus Bayern, Wendl/Artl geschlagen geben.

Toni Eggert und Sascha Benecken rasen aufs Treppchen. Bildrechte: IMAGO / Eibner Europa

Die Thüringer lieferten auf Platz zwei liegend im Finallauf. Ohne den kleinsten Fehler rasten Benecken und Eckert durch die so schwierige und lange Bahn. Und im Ziel rissen sie bereits die Arme in die Luft. Nur noch Wendl/Arlt waren oben. Und die fuhren ein sensationelles Rennen und holten sich den dritten Titel in Folge im Doppelsitzer.