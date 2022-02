Die deutschen Rennrodler haben durch den Triumph in der Teamstaffel die Winterspiele in China mit einer perfekten Gold-Bilanz abgeschlossen. Die Einsitzer-Olympiasieger Johannes Ludwig aus Thüringen und Natalie Geisenberger rasten am Donnerstag gemeinsam mit den Doppelsitzer-Champions Tobias Wendl und Tobias Arlt vor Österreich und Lettland zum Sieg.

Beste deutsche Rodelbilanz der Geschichte

Geisenberger und Wendl/Arlt holten damit jeweils ihre insgesamt sechste olympische Goldmedaille. Die drei Schlittensportler lösten die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein als bislang Führende in der Liste der erfolgreichsten deutschen Winter-Olympioniken ab. An der Spitze steht nun Geisenberger, für die neben ihren Goldmedaillen auch einmal Bronze in Vancouver 2010 zu Buche steht.

Nationaltrainer Loch lobte sein Team

Erfolgstrainer Norbert Loch empfand nach dem Sieg seiner Staffel im ZDF-Interview "Erleichterung und Freude". Die Goldmedaille sei das I-Tüpfelchen auf einer grandiosen Vorstellung des Teams. Loch weiter: "Ich glaube das ganze Team hat es großartig gemacht, wir hatten hevorragende Reaktionszeiten." Nach dem Ende der Wettkämpfe der erfolgreichen Rodler ist nun Feiern angesagt. "Wir werden uns schon ein Bierchen aufmachen", schmunzelte Loch.

Deutschland dominiert den Wettbewerb

Seit der Einführung des Team-Wettbewerbs 2014 gewann immer nur die deutsche Staffel – immer mit der Rodel-Queen Geisenberger sowie den Doppel-Tobis. Bei der Premiere in Sotschi jubelte noch Felix Loch mit, der diesmal nur Zuschauer war. In Pyeongchang und nun in China war der Thüringer Johannes Ludwig der bessere Einsitzer. Mit vier Gold- und zwei Silbermedaille übertraf das deutsche Team sogar die bisher beste Olympiabilanz von Sotschi 2014.