Bei ihren ersten Olympischen Spielen hat Rennrodlerin Julia Taubitz viel Lehrgeld zahlen müssen. Nach ihrem schweren Sturz im zweiten Lauf am Montag (7. Februar) konnte die Oberwiesenthalerin am Finaltag noch einiges an Zeit gutmachen und belegte in der Endabrechnung den siebten Platz.

In einer ganz anderen Gefühlslage befand sich dagegen Natalie Geisenberger. Die 34-Jährige schaffte tatsächlich das Kunststück und holte nach 2014 in Sotschi und 2018 in Pyeongchang den dritten Olympiasieg in Folge. Die Miesbacherin gewann in vier Läufen auf der 1.475 Meter langen Olympia-Bahn im Sliding Centre Yanqing überlegen vor Teamkollegin Anna Berreiter. Bronze sicherte sich die Russin Ttajana Iwanowa.