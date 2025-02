Weltmeister Max Langenhan hat sich zwei Tage nach seinem 26. Geburtstag erneut zum Gesamtweltcup-Sieger im Rodel-Einsitzer gekrönt. Beim Saisonfinale im chinesischen Yanqing triumphierte der Top-Athlet vom BRC 05 Friedrichroda am Sonntag (23. Februar) vor Jonas Müller und David Gleirscher (beide Österreich) und durfte zum zweiten Mal in Folge die Kristallkugel in die Luft recken.