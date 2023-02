Den deutschen Dreifachsieg in der Gesamtwertung machten Sprint-Weltmeisterin Dajana Eitberger, die in der neuen Saison in den Doppelsitzer wechselt, und Weltmeisterin Anna Berreiter als Zweite und Dritte perfekt. Berreiter wurde am Samstag Dritte, Eitberger landete hinter Taubitz auf Rang sechs.