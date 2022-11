Rennrodeln Suhlerin Merle Fräbel feiert Weltcup-Premiere

Bundestrainer Norbert Loch nennt sie "die Überfliegerin". Sie, das ist Merle Fräbel vom Rodelteam Suhl. Nach drei Siegen in den deutschen Qualifikationsrennen wurde die 19-Jährige in das Weltcup-Team berufen und feiert am kommenden Wochenende in Innsbruck ihr Debüt bei den "Großen". Und ist auch mindestens noch bei den Rennen in Whistler (10./11. Dezember) und Park City (16./17. Dezember) dabei.

Fräbel gab sich trotz ihrer überraschenden Siege in Altenberg und Oberhof zurückhaltend. "Ich würde nicht viel Wind drum machen, es war nur die Qualifikation. Ich muss mich erst beweisen im Weltcup", sagte die Thüringerin "Sport im Osten".

"Bei den Junioren nie eine Quali gewonnen"

In Innsbruck ist Fräbel das Küken, wird neben der gesetzten Olympia-Zweiten Anna Berreiter sowie Julia Taubitz und Dajana Eitberger an den Start gehen. Und kann es eigentlich immer noch nicht so recht glauben. "Das ich drei Qualifikationsrennen gewonnen habe, hat mich selber überrascht. Bei Junioren-Quali-Rennen hatte ich nie eins gewonnen. Jetzt gehe ich zu den Großen und gewinne gleich drei.“ Merle Fräbel mit ihrer Mutter, die sie zum Rennrodel gebracht hatte. Bildrechte: imago images/Gerhard König

Nächstes Ziel - Heim-WM in Oberhof 2023

Seit elf Jahren fährt Fräbel bereits auf dem schnellen Schlitten, holte sich 2020 als 16-Jährige bei den Olympischen Jugendspielen in St. Moritz die Goldmedaille. Und nachdem es in der vergangenen Saison richtig gut lief, mit WM-Bronze und dem Gesamtweltcup bei den Juniorinnen, stand fest: Die 19-Jährige wird den nächsten Schritt machen. Ein Hintergedanke war auch: "Das große Ziel, meine Heim-WM in Oberhof im kommenden Jahr hat mich im Sommer zusätzlich motiviert."

"Mal gucken, wo ich stehe"

Am Dienstag (29.11.2022) geht es erstmal mit der Nationalmannschaft nach Innsbruck. Den großen Druck verspüre sie noch nicht. Zudem habe sie gute Tipps von den erfahrenen Teamkolleginnen erhalten. "Ich will erstmal gucken, wo ich stehe. Da kann man noch nicht viel sagen." Bundestrainer Loch erwartet, dass sich Fräbel unter die Top 15 einordnet. Das sollte bei ähnlichen Leistungen wie in Altenberg oder Oberhof möglich sein. Und die Suhlerin hat darüber hinaus noch größere Ziele. "Es ist schön, wenn man jetzt noch welche vor sich hat. Dann weiß man, wo man hinmöchte. Ich will zu den Olympischen Spielen und ganz weit nach oben kommen."