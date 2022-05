Noch bevor alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen im "schönsten Ziel der Welt" angekommen waren, zog Cheforganisator Christopher Gellert bereits ein positives Fazit: "Wenn man sieht, wie in Eisenach die Supermarathonis den Startschuss hören, fällt einem der erste Stein vom Herzen. Dann sieht man in Oberhof die Emotionen der Läufer und Läuferinnen und die tolle Stimmung. Endlich heißt es wieder 'laufen'. Das ist einfach toll." Wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung 2020 abgesagt werden, im Vorjahr wurde sie in den Oktober verschoben, aber in einer deutlich abgespeckten Version durchgeführt. Nun waren endlich wieder zahlreiche Zuschauer an der Strecke und im Zielbereich, die die Sportler anfeuerten.

Der Supermarathon (73,9 km) ging wie immer früh am Morgen in Eisenach los und der Marathon (42,2 km) in Neuhaus am Rennweg. Neu war hingegen der Halbmarathon-Start (21,1 km) im Biathlon-Stadion von Oberhof. Die Aktiven mussten danach erst einmal den legendären Birxsteig der Biathlon-Strecke bewältigen. Neben den großen Laufstrecken gab es Möglichkeiten per Wanderung, per Nordic Walk und Junior-Cross (mit Strecken zwischen 1,1 und 7,2 km Länge) zum Zielort Schmiedefeld zu gelangen.