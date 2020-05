Da der für den 16. Mai geplante Rennsteiglauf in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise ausfallen muss, haben sich die Organisatoren etwas besonderes einfallen lassen. Unter dem Namen #RENNSTEIGLÄUFERatHOME können alle Teilnehmer ihre Distanz an einem beliebigen Ort laufen.

Auch der zweimalige Skilanglauf-Weltmeister Axel Teichmann und Biathlet Erik Lesser sind bei der Aktion am Start und haben eine eigene Variante ins Leben gerufen. "Ich habe mir das Event zu Herzen genommen", berichtet Teichmann, der seit mehreren Jahren am Rennsteiglauf teilnimmt. Bei den Planungen habe man versucht "so viel wie möglich miteinander zu verbinden. Zum einem die Heimat, zum anderen den sportlichen Aspekt."

Der Spaß steht im Vordergrund. Das sieht auch Erik Lesser so, der aus dem Schmunzeln kaum noch herauskommt. "Axel hängt mir schon seit April in den Ohren, dass ich trainieren muss. Als ich gehört habe, dass es 71 Kilometer sind, habe ich abgewiegelt. Jetzt laufe ich 21 Kilometer. Für einen guten Zweck springe ich gerne über meinen Schatten. Ich hoffe, es wird eine gelungene Aktion."



Für Verpflegung unterwegs wird der viermalige Biathlon-Olympiasieger Sven Fischer per Mountainbike sorgen. Das ist auch gut so, meint Lesser, der im gemeinsamen Verbund mit Teamkollege Philipp Horn läuft: "Ich bin momentan nicht so in Form, deshalb hoffe ich, dass 'Fisch' (Sven Fischer, Anm. d. Red.) mir immer wieder Tee reichen kann."