Volkssport "Über alle Berge" - Rennsteiglauf mit Sportprominenz

Der Rennsteiglauf sollte ursprünglich am 16. Mai ausgetragen werden, fiel aber der Corona-Pandemie zum Opfer. Dank einer Idee der Organisatoren sollen die Lauf-Fans aber dennoch auf ihre Kosten kommen. Die Aktion läuft unter dem Namen #RENNSTEIGLÄUFERatHOME, bei der jeder seine Distanz in seinem Revier individuell laufen kann. Angeführt vom früheren Skilanglauf-Doppelweltmeister Axel Teichmann steigt am Freitag (15. Mai) eine Variante mit prominenten Sportlern. "Sport im Osten" ist auch dabei.