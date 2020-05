Volkssport "Gigantisch" – Rennsteiglauf von Teichmann, Lesser und Co. ein voller Erfolg

Im Rahmen der Aktion #RENNSTEIGLÄUFER@HOME waren auch Axel Teichmann und Erik Lesser am Freitag unterwegs. Ausgepumpt, aber glücklich haben wir die beiden im Ziel getroffen. Die Dokumentation zum Film sehen Sie am Sonntag ab 15:30 Uhr bei "Sport im Osten" und in der neuen SpiO-App.