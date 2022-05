Angeboten werden wieder die drei Kategorien Supermarathon (73,9 km), Marathon (42,2 km) und Halbmarathon (21,1 km), dazu gibt es Möglichkeiten per Wanderung, per Nordic Walk und Junior-Cross (mit Strecken zwischen 1,1 und 7,2 km Länge) ins "schönste Ziel der Welt" zu kommen, wie der Zielort Schmiedefeld von den Rennsteigläufern liebevoll genannt wird. Der Supermarathon geht wie immer in Eisenach los und der Marathon in Neuhaus am Rennweg, neu ist hingegen der Halbmarathon-Start im Biathlon-Stadion von Oberhof.