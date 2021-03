Der Weltcup in Altenberg soll demnach am Wochenende 10. bis 12. Dezember über die Bühne gehen. In Oberhof rasen die Pilotinnen und Piloten am Wochenende 14. bis 16. Januar 2022 die Eisrinne herunter. Der Thüringer Wintersportort ist damit die vorletzte Station der Rennrodler vor den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Einen festen Termin hat Oberhof auch schon in der Saison 2022/23: Vom 27. bis 29. Januar 2023 finden am Rennsteig die Weltmeisterschaften und damit der Saisonhöhepunkt statt.