Vinzenz Geiger (Oberstdorf) schaffte mit Platz sechs ebenfalls einen versöhnlichen Saisonabschluss und sicherte sich damit Platz zwei im Gesamtweltcup. Geiger gewann vier Saisonrennen, es waren die einzigen deutschen Siege in diesem Winter für die deutschen Kombinierer, die bei der Heim-WM in Oberstdorf ohne Einzelmedaille geblieben waren. Manuel Faißt (Baiersbronn), am Samstag als Vierter bester Deutscher, kam auf Platz zehn. Rekord-Weltmeister Eric Frenzel (Geyer) wurde Zwölfter, Johannes Rydzek ( Oberstdorf ) kam auf Rang 17.