Bis es soweit ist, muss die AV Germania ihre Kämpfe aber erst einmal an andere Stätte absolvieren. Trainingsort ist die Sporthalle am Kirchsteig, das Duell gegen Aue findet in der Musikhalle von Markneukirchen statt. Über 1.000 Leute können sich dort das Duell Vogtland gegen Erzgebirge anschauen und das kostenfrei. "Wir wollen uns auch bei der Bevölkerung bedanken - deswegen gibt es am Samstag freien Eintritt", verkündet Berndt.