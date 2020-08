Ringer-Bundesliga ab Oktober - Schwere Gruppe für Markneukirchen

Bundesliga-Start am 3. Oktober, in drei Staffeln und zehn Kampftagen bis zum Viertelfinale – so die Eckdaten, mit denen die Ringer-Bundesliga nach der Corona-Pause doch noch eine Saison 2020 kämpfen lassen will. Einziger Ostklub in der Riege der 17 Bundesligisten ist Aufsteiger AV Markneukirchen.