Auch beim AV Germania Markneukirchen hat man die Saison bereits für beendet erklärt. Der Bundesliga-Aufsteiger zog sein Kampfrecht am Montag (26. Oktober) zurück. "Es geht nicht mehr weiter. Wir haben eine Verantwortung gegenüber unserer Mitgliedern und Trainern", sagte Germania-Vorsitzender Jens Berndt am Donnerstag (29. Oktober) im Gespräch mit dem MDR. Vor allem die ausbleibenden Zuschauereinnahmen zwangen die Vogtländer zu diesem Schritt. "Wenn wir ohne Publikum weiter gerungen hätten, hätten wir das existenziell nicht lange überlebt", unterstrich Berndt. So herrscht ab den kommenden Montag nun Stillstand im Vereinsheim und auf den Matten.

Ein ähnliches Bild könnte sich in naher Zukunft auch bei den übrigen Bundesligisten ergeben. Bis Freitag müssen sich die elf verbliebenen Vereine entscheiden, ob sie die Saison fortsetzen wollen und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Das sagte Florian Geiger, Vizepräsident des Deutschen Ringer-Bundes, am Donnerstag der "Deutschen Presse-Agentur". Demnach werden den Teams drei Varianten zur Abstimmung gestellt: Entweder wird die Saison sofort abgebrochen. Oder es wird weiter gerungen, für mindestens den ganzen November aber ohne Zuschauer, wie es Bund und Länder am Mittwoch zur Bekämpfung der Coronakrise beschlossen hatten. Oder aber die Saison wird für vier Wochen unterbrochen in der Hoffnung, danach dann wieder mit Zuschauern weitermachen zu können.