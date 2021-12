Bereits in der Saison 2020/21 hatten sich die Sachsen gegen einen Teilnahme an der letztlich abgebrochenen Bundesligasaison entschieden. Anhaltende sportliche und wirtschaftliche Probleme, die durch die Corona-Pandemie hervorgerufen wurden, haben die Verantwortlichen nun zu dem endgültigen Rückzug veranlasst.

"Coronabedingte Ausfälle von Leistungsträgern und ständige Anpassung der Hygienekonzepte bis hin zum vollständigen Zuschauerausschluss" gaben am Ende den Ausschlag. Vor allem die deutlichen Mindereinnahmen durch Ticketverkäufe und Catering haben den ohnehin knapp kalkulierten Etat weiter strapaziert. "Der reguläre Abstieg aus der 1. Bundesliga war somit leider unausweichlich", teilte Aue mit. Durch den Rückzug soll zudem die Konsolidierung der Nachwuchsarbeit gesichert werden.

Für die kommende Saison wird die Abteilung die Lizenz für die Regionalliga Mitteldeutschland beantragen. Weiterhin werden die Mannschaften in der Landes- und Jugendliga Sachsen vertreten sein. Im Fokus steht vor allem die Entwicklung der Nachwuchsarbeit, um junge Talente an das Bundesliga-Niveau heranzuführen und letztlich wieder in die höchste Kampfklasse aufzusteigen.