Ringerin Anastasia Blayvas hat bei den Weltmeisterschaften in Belgrad überraschend Bronze gewonnen und dem deutschen Team die erste Medaille gesichert. Die Leipzigerin besiegte am Dienstagabend (19.09.2023) in der serbischen Hauptstadt die Inderin Neha Sharma im kleinen Finale der Gewichtsklasse bis 55 kg und feierte damit den größten Erfolg ihrer Karriere.