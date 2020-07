Nach mehr als fünf Monaten Wettkampf-Zwangspause für die Ringer werden in diesen Tagen die Weichen für die Zukunft der Bundesliga gestellt. Nach dem Ende einer Meldefrist am Freitag (31. Juli 2020) plant der Deutsche Ringer-Bund einen möglichen Start der Saison 2020.

So richtig groß scheint die Begeisterung über einen Saisonstart aber nicht zu sein – zumindest im Osten nicht. Von den vier Ostklubs Markneukirchen, Greiz, Aue und Lübtheen will nur Aufsteiger Germania Markneukirchen noch in diesem Herbst unter Bundesliga-Bedingungen zum Wettkampf in die heimische Halle zurück.

"Wir haben heute Morgen unser 'Ja' an den Deutschen Ringer-Bund gesendet", sagt Germania-Vorsitzender Jens Berndt sport-im-osten.de. Trainer Andre Backhaus ergänzt: "Es muss langsam was passieren. Wir müssen wissen, wann wir trainieren und wann wir Wettkämpfe absolvieren können. Die Sportler müssen zurück auf die Matte." Das "Ja" der Vogtländer für den Bundesliga-Start ist nicht ganz bedingungslos: "Wir brauchen etwa 300 Zuschauer in der Halle. Wir können nur Ringen, wenn wir keine Abstandsregeln einhalten müssen. Das haben wir beim Verband auch so hinterlegt", erklärt Berndt. Die Halle wurde in den vergangenen Monaten zwar modernisiert, bei einer Gesamt-Kapazität von rund 400 Zuschauern wäre 1,50-Meter-Abstand mit kostendeckender Zuschauerzahl aber nicht vereinbar.