Seit dem Frühjahr 2019 ist er als Eiskunstlauftrainer in den USA tätig. Dort schlägt die Corona-Pandemie erbarmungslos zu, was nicht spurlos an dem 40-Jährigen vorbeigeht. "Seit sieben Wochen bin ich ohne Einkommen, denn ich erhalte ja nur Geld, wenn ich als Trainer Stunden geben kann", sagte der gebürtige Greifswalder der "Freien Presse" (09.05.).



Dabei sollte Szolkowy nach Gesprächen mit dem US-Verband im neuen Eissportzentrum im kalifornischen Irvine den Paar- und Einzellauf forcieren sowie mit verschiedenen Trainern zusammenarbeiten und Schulungen durchführen. "Aber ich war in der ganzen Zeit nur einmal mit zwei potenziellen Kandidaten drei Tage unterwegs. Es gibt viele gute Ideen und es ist einiges geplant. Aber bis jetzt wurde auch hier zu wenig umgesetzt", räumte er ein.

2018 war Robin Szolkowy Trainer des russischen Eiskunstlauf-Paares Jewgenija Tarassowa und Wladimir Morosow bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. (Archiv) Bildrechte: imago sportfotodienst