Während der Feierlichkeiten wurde zudem der dreifache Olympiasieger, zweimalige Weltmeister und Gesamtweltcupgewinner Johannes Ludwig offiziell verabschiedet. "Ich habe sicherlich nicht alles richtig gemacht in meiner Karriere und habe in den letzten Jahren dem sportlichen Erfolg auch sehr viel untergeordnet und dem einen oder anderen Trainer oder Sportkameraden einiges abverlangt, aber letztendlich bin ich wirklich dankbar über jeden einzelnen, der mich dort begleitet und unterstützt hat", sagte Ludwig, der die Wettkämpfe am Mikro der ZDF-Kollegen begleiten wird.

Die deutschen Rodlerinnen und Rodler gehen mit hohen Erwartungen in die Heim-WM, wo an diesem Freitag die ersten Titel vergeben werden. Bei den Frauen ist die bestens mit der Bahn vertraute Dajana Eitberger Favoritin, bei den Männern wollen Felix Loch und Max Langenhan um den WM-Titel fahren. Zur Weltspitze zählen auch die Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt und Toni Eggert/Sascha Beneken. Die ersten Entscheidungen fallen am Freitag in den Sprintrennen. Samstags fahren die Doppelsitzer und die Frauen im Einsitzer um Medaillen, am Sonntag finden das Einsitzer-Rennen der Männer und die Teamstaffel statt.