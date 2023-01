Rennrodeln | WM Wintermärchen in Oberhof - Medaillenflut für deutsche Rennrodler

Besser hätte die Rennrodel-WM in Oberhof nicht beginnen können. In den Sprint-Wettbewerben holten die deutschen Asse gleich mal alle vier Goldmedaillen. Am Samstag stehen dann drei Entscheidungen auf dem Programm.