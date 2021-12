Die Österreicherin Madeleine Egle hat einen Dreifacherfolg der deutschen Rodlerinnen in Altenberg verhindert. Rennrodel-Weltmeisterin Julia Taubitz fuhr beim Weltcup auf ihrer Heimbahn in Altenberg auf Rang zwei. Die 25-Jährige aus Oberwiesenthal musste am Samstag auf dem anspruchsvollen Eiskanal im Erzgebirge nur Egle den Vortritt lassen.