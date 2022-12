Die Thüringer Rennrodlerin Dajana Eitberger wird ihre Karriere bis zu den nächsten Olympischen Spielen in Italien fortsetzen. "2026 steht auf dem Plan", sagte die 31-Jährige dem "Münchner Merkur/tz" (22. Dezember). Nach der Saison wird die Olympia-Zweite von Pyeongchang 2018 allerdings vom Ein- in den Doppelsitzer wechseln.

"Ich freue mich auf die Herausforderung", betonte Eitberger. Der Frauen-Doppelsitzer gehört bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo erstmals zum Olympia-Programm. Gemeinsam mit der jungen Berchtesgadenerin Saskia Schirmer will Eitberger in gut drei Jahren in Cortina unbedingt an den Start gehen. "Ich habe nicht vor, jemandem nachzueifern oder in irgendwelche Fußstapfen zu treten. Lieber schreibe ich meine eigene Geschichte", sagt sie.