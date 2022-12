Rennrodlerin Julia Taubitz vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal hat zum Jahresabschluss den Titel bei den Deutschen Meisterschaften verpasst. Die zweifache Gewinnerin des Gesamtweltcups landete am Freitag (30.12.2022) bei den Wettkämpfen in Oberhof hinter Anna Berreiter aus Berchtesgarden, der Olympia-Zweiten von Peking. Cheyenne Rosenthal vom BSC Winterberg komplettierte das Podest. Dajana Eitberger, die erst vor zwei Wochen in Park City (USA) ihren ersten Weltcup-Sieg seit zwei Jahren geholt hatte, musste sich bei ihrem Heimrennen mit Platz fünf begnügen.