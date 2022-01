Mit jeweils einem neuen Bahnrekord in beiden Läufen hat sich Lokalmatador Johannes Ludwig drei Wochen vor den Olympischen Spielen den Sieg beim Weltcup im Thüringer Wald gesichert. Der Oberhofer setzte sich am Samstag (15.01.2022) auf seiner Heimbahn mit fast drei Zehnteln Vorsprung auf Max Langenhan aus Friedrichroda durch. Dritter wurde der gebürtige Sonneberger Felix Loch (+0,316 Sekunden).

"Es lief heute wirklich wie am Schnürchen. Es gibt Tage, da geht vieles auf. Insgesamt war es echt schön", sagte Ludwig, der am vergangenen Wochenende im lettischen Sigulda das Podest verpasst hatte: "Ich habe mich auf der Bahn richtig wohlgefühlt, es hat richtig viel Spaß gemacht." Ludwig konnte sich mit seinem fünften Sieg in dieser Saison auch vorzeitig den Gesamtweltcup gewinnen. Es ist das erste Mal, dass der 35-Jährige über die Saison gesehen, der beste Rodler ist. Im Vorjahr wurde er hinter Loch Zweiter.

Am Nachmittag stehen noch die Entscheidungen im Doppelsitzer an, bevor der Weltcup am Sonntag mit dem Rennen der Frauen und der Teamstaffel abgeschlossen wird. Dann ist es nur noch ein Rennen bis zu den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar). In der kommenden Woche findet in St. Moritz (Schweiz) nicht nur das Finale im Weltcup, sondern auch die Europameisterschaften statt.