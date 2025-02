"Es ist unbeschreiblich", sagte Taubitz nach ihrem Triumph im Einsitzer. "Hier auf der Bahn ist es jedes Mal so eng. Während der Fahrt hat man ein Gefühl, aber man weiß nie, ob es für ganz vorne reicht. Das war spannend und toll, und ich bin unglaublich glücklich." Die 28-Jährige vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal besitzt nun bereits sieben goldene WM-Medaillen. Neben den beiden wichtigen Einzeltiteln und dem Mixed gewann sie in ihrer Karriere zweimal den Sprint und zweimal die Teamstaffel.

Langenhan verteidigte in der Königsdisziplin als erst fünfter Rodler seit 1955 seinen Titel - obwohl der Thüringer seit Weihnachten mit einem gebrochenen Fuß rodelt. Dass er in Whistler gemeinsam mit seinem großen Idol Felix Loch auf dem Siegertreppchen stand, rundete die Erfolgsstory ab. "Am Ende ist es einfach genial, mit Felix wieder oben zu stehen", sagte der 25-Jährige und dankte dem Team. "Alle Trainer, Ärzte, Physios, die Mechaniker werfen das ganze Jahr so viel in die Waagschale, da muss man das irgendwann mal zurückzahlen."