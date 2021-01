Julia Taubitz (Oberwiesenthal) hat sich erstmals zur Rodel-Weltmeisterin gekrönt und damit den größten Erfolg ihrer noch jungen Karriere gefeiert. Die 24-Jährige gewann am Sonntag das Frauenrennen bei der Heim-WM am Königssee und führte dabei einen deutschen Vierfachsieg an. Die langjährige Dominatorin und Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) hatte als Zweite schon mehr als drei Zehntelsekunden Rückstand, die Thüringerin Dajana Eitberger (Ilmenau) holte Bronze. Anna Berreiter ( Berchtesgaden ) verpasste als Vierte ihre erste WM-Medaille. Taubitz sagte in der ARD: "Das ging jetzt sehr, sehr schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass das heute wieder Gold wird. Jetzt darf ich gleich noch mit der Teamstaffel ran. Ich bin überglücklich, das war wunderschön. Das war eine schwere Woche und deswegen bin ich jetzt wirklich sehr erleichtert."