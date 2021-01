Die Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken peilen bei der WM ab Freitag am Königssee die Titelverteidigung an. Aber das Doppelsitzer-Duo aus Ilsenburg und Suhl weiß, dass das eine schwere Aufgabe wird, denn die Saison verlief bislang nicht ohne Probleme.

Dennoch sagte Benecken im "SpiO"-Talk: "Wir sind Titelverteidiger und wollen den Titel auf der Heimbahn verteidigen." Als härteste Konkurrenten betrachten die Thüringer die deutschen Rivalen und Lokalmatadoren Tobias Wendl und Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee). Dass am Ende ein deutsches Duo Gold holt, ist in dieser Saison aber alles andere als sicher. Nur vier der bislang zehn Weltcups konnte ein deutscher Doppelsitzer gewinnen.

Dass es 2020/2021 mit Plätzen wie drei, vier oder fünf nicht ganz so rund laufe wie gewohnt, erklärt Sascha Benecken so: "Die Ergebnisse sind mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen zustande gekommen. Die Felder waren geschlossen. Es war von den Zeiten her nicht so schlimm, wie es sich von den Platzierungen her anhört. Das muss man schon relativieren."