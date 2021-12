Rodeln | Weltcup Langenhan feiert Überraschungssieg in Altenberg - Teamstaffel triumphiert

Rennrodler Max Langenhan hat dem bisherigen Dominator Johannes Ludwig aus Oberhof am Sonntag (12.12.2021) die Show gestohlen. Der 22-Jährige aus Friedrichroda kam beim vierten Saisonrennen in Altenberg zeitgleich mit dem Österreicher Wolfgang Kindl ins Ziel und feierte seinen ersten Weltcupsieg (1:47,997 Minuten). Der Olympia-Dritte Ludwig (+0,033 Sekunden), der in dieser Saison zwei Weltcups gewonnen hat, wurde Dritter. Auch die deutsche Teamstaffel triumphierte.