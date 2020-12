Wintersport | Rodeln Eitberger und Geisenberger feiern Doppelsieg - auch Staffel erfolgreich

Datjana Eitberger hat ihren ersten Weltcupsieg als Mutter eingefahren. In Oberhof kam die 29-Jährige nach ihrer Babypause mit einem hauchdünnen Vorsprung vor Natalie Geisenberger ins Ziel. Auch sie ist vor kurzem nach ihrer Babypause in den Weltcup zurückgekehrt. Neben den Erfolgen Einzel gab es auch in der Staffel Grund zum Feiern.