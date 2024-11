Als Titelverteidiger hofft er auf der anspruchsvollen WM-Bahn in Kanada wieder eine wichtige Rolle zu spielen und "ganz vorne mitzufahren". Zuvor aber will er wieder bei den Heimweltcups brillieren. In diesem Januar und Februar konnte er in Winterberg und Altenberg gewinnen, auf der Heimbahn in Oberhof stand er im Sprint ganz oben auf dem Podest und wurde in den regulären Rennen zweimal Zweiter. Insgesamt freue er sich auf eine "abwechslungsreiche Saison" mit Stationen in Asien und Nordamerika.