Der Rekord-Weltmeister im Doppelsitzer kehrt in die Eisrinne zurück: Toni Eggert (36) beendet seinen Rodel-Ruhestand nach nur einem Winter und geht in der anstehenden Saison wieder im Weltcup an den Start. "Ich wollte immer rodeln das war nie vorbei", sagte Eggert am Mittwoch im Rahmen der Saisoneröffnung des deutschen Schlittenverbandes BSD in Winterberg: "Auch als Trainer dachte ich immer, dass ich lieber auf der anderen Seite stehen will."