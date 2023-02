Die deutschen Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken stehen auch im Weltcup wieder ganz oben. Eine Woche nach dem WM-Sieg in Oberhof gewann das Duo aus Thüringen auch das Rennen in Altenberg vor den bayerischen Dauerrivalen Tobias Wendl/Tobias Arlt. 66 Tausendstel trennten die beiden deutschen Teams nach zwei Läufen, auf Rang drei landeten die Letten Martins Bots/Roberts Plume.

In der Weltcup-Gesamtwertung führen Eggert/Benecken nun mit einem Punkt Vorsprung auf Wendl/Arlt, in diesem Winter stehen noch zwei Stationen in Winterberg und ein Rennen in St. Moritz an. "Zuletzt mussten wir uns hier in Altenberg immer den Österreichern hauchdünn geschlagen geben", sagte Benecken, "aber wir sind drangeblieben, und der lange Atem hat sich ausgezahlt."