Rodel-Weltmeister Max Langenhan hat erstmals seit dem Saisonauftakt in Lillehammer Anfang Dezember wieder einen Sieg eingefahren. Der 25-Jährige setzte sich im Eiskanal von Altenberg, in dem er im vergangenen Jahr seinen ersten WM-Titel gefeiert hatte, am Samstag (11. Januar) vor Teamkollege Felix Loch durch. Langenhan rückt in der Gesamtwertung damit wieder nah an den führenden Österreicher Nico Gleirscher heran.