"Ich bin heute einfach schlecht gefahren", sagte Langenhan und machte in der ARD die erste Rennphase aller deutschen Rodler auf der als "Starterbahn" bekannten Strecke als Hauptproblem aus: "Wir müssen uns ganz genau angucken, was wir oben falsch machen. Wir kriegen oben eine Tracht Prügel, und das in Österreich, dann wird es natürlich schwer."