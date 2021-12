Johannes Ludwig beim Weltcup in Innsbruck-Igls

Bildrechte: IMAGO / Fotostand

Rennrodler Johannes Ludwig (Oberhof) hat seine starke Form im olympischen Winter untermauert und den dritten Saisonsieg gefeiert. Der Olympia-Dritte siegte beim fünften Saisonrennen in Innsbruck-Igls vor dem Österreicher Wolfgang Kindl (+0,049 Sekunden) und dem Italiener Dominik Fischnaller (+0,275).

Die weiteren deutschen Starter verpassten die Top 10. Chris Eißler (Zwickau/+0,643) wurde Zwölfter, Moritz Bollmann (Sonneberg/Schalkau) landete mit über eineinhalb Sekunden Rückstand auf Platz 27. Max Langenhan (Friedrichroda), vergangene Woche noch Überraschungssieger in Altenberg , stürzte im zweiten Lauf. Loch gab nach dem Rennen direkt Entwarnung: "Max geht's gut, keine Verletzung."

Nicht am Start war der frühere Dominator Felix Loch (Berchtesgade ). Der 32-Jährige war nach seiner Rückkehr vom Weltcup in Altenberg unter der Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Schlitten in die Ecke stellen, positiv bleiben, negativ werden!", schrieb Loch bei Instagram.