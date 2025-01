"Der erste Lauf war richtig gut gefahren, aber zu langsam gewesen. Der zweite Lauf war richtig schlecht gefahren, aber ich war schnell. Ich bin mega froh, dass ich meiner Freundin, die im Ziel stand, noch einen Podiumsplatz schenken konnte", sagte der Thüringer, der im zweiten Durchgang sein Setup am Schlitten noch änderte. Langenhan (Friedrichroda) kam mit 0,281 Sekunden Rückstand auf den Gesamtweltcup-Führenden Gleirscher ins Ziel, Zweiter wurde bei seinem Heimspiel der Lette Kristers Aparjods (+0,184). Altmeister Felix Loch (Berchtesgaden/+0,414) kam auf den fünften Rang und verpasste zum dritten Mal in Folge das Podium. Schon vor der Weihnachtspause hatten die deutschen Rodler beim Heim-Weltcup in Oberhof und in Innsbruck-Igls heftige Schlappen kassiert. Timon Grancagnolo (Chemnitz/+0,902) als 13. und David Nössler (Schmalkalden) auf Rang 14 riefen in Sigulda nicht ihr volles Potenzial ab.