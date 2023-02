Langenhan sicherte sich den Sieg am Sonntag (26.02.2023) nach zwei Läufen in 1:43,364 Minuten - mit Bahnrekord im zweiten Durchgang (51,640 Sekunden). Für den 24 Jahre alten Vize-Weltmeister war es der sechste Weltcup-Erfolg in Serie, er verbesserte sich in der Weltcup-Gesamtwertung noch auf Platz drei. Der Thüringer hatte die ersten fünf Rennen des Winters verletzt pausieren müssen.