Dabei gingen Eggert/Benecken mit einem Vorsprung von 0,063 Sekunden in den zweiten Lauf. Dort machten Wendl und Arlt ihren Rückstand von 0,078 Sekunden zur Halbzeit aber wett und sicherten sich den Sieg in der Gesamtzeit von 1:26,90 Minuten vor den beiden Thüringern (+0,057 Sek.). Juri Thomas Gatt und Riccardo Martin Schöpf aus Österreich landeten auf Rang drei (+0,132).

Wendl/Arlt feierten im zwölften und letzten Saisonrennen ihren fünften Sieg - es war der vierte Doppelsitzer-Erfolg in Serie. Damit sicherte sich das Duo aus Bayern auch den Gesamtweltcup. 59 Punkte lagen Wendl/Arlt am Ende vor ihren Teamkollegen aus Thüringen. Die zehnmaligen Weltmeister Eggert/Benecken hatten im Vorjahr zum sechsten Mal den Gesamtweltcup gewonnen. Ihr Rückstand vor dem Rennen in der Gesamtwertung betrug bereits 44 Punkte. So hätte selbst ein siebter Platz Wendl und Arlt für den Gesamtsieg gereicht.