Julia Taubitz vom WSC Erzgebirge Oberwiesenthal hat beim Weltcuprennen am Sonntag (2.1.2022) in Winterberg Nerven aus Stahl bewiesen und ist vom vierten Platz nach dem ersten Durchgang noch zum Sieg gerodelt. Natalie Geisenberger (SV Miesbach/+ 0,231 Sekunden), die zur Halbzeit in Führung gelegen hatte, wurde Zweite.

Der kurze Moment der Enttäuschung dürfte bei Geisenberger schnell in Freude umgeschlagen sein, denn im Kampf um eine Olympia-Nominierung hat die Bayerin nun alle Trümpfe in der Hand. Dagegen stehen die Peking-Chancen für Dajana Eitberger vom RC Ilmenau schlecht. Die Thüringerin stürzte nach einer Zwangspause nach einer Corona-Infektion im zweiten Durchgang und kam nicht in die Wertung. In der Weltcup-Gesamtwertung ist sie Neunte und hinter Taubitz (1.), Anna Berreiter (RC Berchtesgaden/3.) und Geisenberger (4.) platziert.

Loch nominiert Olympia-Team

Bundestrainer Norbert Loch hatte zuvor angekündigt, nach dem Wochenende seine Empfehlungen für die Olympia-Nominierung an den DOSB bekannt geben. Er hat bei vier extrem guten Rodlerinnen die Qual der Wahl und schon im Vorfeld von einer "schwierigen Entscheidung" gesprochen. Deutschland darf nur mit drei Athletinnen bei Olympia starten. In jedem anderen Land wäre Eitberger sicher dabei, im deutschen Team droht ihr nun das Aus.

Deutsche mit Problemen im ersten Durchgang

Der Weltcup in Winterberg war geprägt von schwierigen Bedingungen. Geisenberger, die auf dieser Bahn alle Rekorde hält, kam damit im ersten Durchgang am besten klar und setzte sich in Führung. Taubitz (4.), Eitberger (11.) und Berreiter (14.) bauten kleinere Fehler ein und mussten im zweiten Lauf auf Angriff fahren. Taubitz gelang das tadellos, auch Berreiter machte einen großen Sprung nach vorn und rodelte vom 14. Platz als Vierte in der Endabrechnung nur knapp am Podest vorbei. Neben Taubitz und Geisenberger fuhr die Österreicherin Madeleine Egle auf das Siegertreppchen.

Für Taubitz war es der dritte Weltcupsieg in dieser Saison. Die Sächsin untermauerte damit ihre Ambitionen auf einen Podestplatz bei Olympia in Peking.